شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وصول الكينج محمد منير لتلقى العزاء فى وفاة زوج شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الكينج محمد منير لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتلقى عزاء زوج شقيقته محمود أبا اليزيد وابن عمه ومدير أعماله أيضا، وكان الكينج تسبب فى إصابة جمهوره بحالة من الحزن الكبير، بعد انتشار صور له وهو يبكى أثناء تشييع جثمان محمود أبا اليزيد ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله أيضا من مسجد الحصرى، وكانت لهذه الدموع مشاعر وصلت لكل الشعب المصرى بأنه لم يفقد مجرد أحد أقاربه، ولكنه فقد الأخ والسند الذى كان يلازمه كل مكان.

يشار إلى أن الكينج شيع جثمان ابن عمه محمود أبا اليزيد من مسجد الحصرى فى مدينة السادس من أكتوبر يوم السبت الماضى، وطلب منير فور وصوله التوجه إلى مكان الوضوء، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة، وحضر الجنازة الإعلامى محمود سعد.

وكان قد عبر الكينج محمد منير عن افتقاده لمديره أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه فى العمل وتأثيره الكبير فى الخطوات الفنية للكينج على مدار مسيرته الكبيرة.

وقال محمد منير، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".

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وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحته على تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".























