شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عن مناورة الجيش المصرى: قادر ياجيشنا ولولاك ماعشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان الكبير صلاح عبد الله، عن مناورة الجيش المصرى "قادر 2020"، والتى تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحرا وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه على تويتر، "المناورة قادر٢٠٢٠ حماية وطن كلنا جيش مصر .. قادر ياقادر على كل غادر وكل خاين خسيس جبان .. قادر ياجيشنا ولولاك ماعشنا ولولاك ماعاشت مصر فى أمان .. قادر ياخير جند الأرض قادر .. قادر تخلي اللي بالشر بادر .. يقول خلااااص ماعدت قادر،وياريت ماكان اللي كان"



صلاح عبد الله على تويتر

وكانت المنطقة الشمالية العسكرية نفذت بالتعاون مع القوات البحرية، وعناصر من القوات الخاصة عدد من الأنشطة التدريبية فى إطار فعاليات المناورة " قادر 2020" التى تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحرا وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة .

وقامت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية برفع درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية فى إطار خطة الفتح الاستراتيجي وإعادة تمركز كتيبة صاعقة لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالى.

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ونفذت تدريب مشترك لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار بحرى معادى بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية .

وقامت القوات البحرية من مناطق عملياتها بتأمين الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة وتستمر فى تأمين المنشأت الحيوية بالبحر وبالمياه الاقليمية والاقتصادية ونفذت العديد من الأنشطة القتالية فى المرحلة الأولى والثانية ومنها تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وتنفيذ عدد من الرمايات لعدد من الطوربيدات والفرقاطات وطائرات الهيل المحمولة بحراً إضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات كما قامت بتعزيز إجراءات الأمن البحرى بمسرح عمليات البحر المتوسط والأحمر وتأمين الممرات الملاحية الدولية.

وقامت قوات الصاعقة بتنفيذ بعض الأنشطة التدريبية تضمنت اصطفاف وتحميل استراتيجي لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات، وتنفيذ الإبرار البحرى لوحدة صاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون مع القوات البحرية والجوية ، وكذلك الإبرار الجوى لعناصر من الوحدة 999 قتال بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتعاون أعمال قتال الجيوش والمناطق على كافه الاتجاهات الاستراتيجية.