شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تقترب من "دهب عيرة " مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المنتج جمال العدل فى مفاوضات مع الفنانة ريهام عبد الغفور من أجل المشاركة فى بطولة مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ووصلت المفاوضات الى مراحل متقدمة، ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة قبل توقيع العقود والاعلان عن مشاركتها خلال الأيام المقبلة لتكون ثانى المنضمين للعمل بعد بيومى فؤاد الذي تعاقد الأسبوع الماضى.



ريهام عبد الغفور

وتعقد النجمة يسرا جلسات عمل مع المخرج سامح عبد العزيز ومؤلف العمل أحمد عادل، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل بعد تسلمهم أول 5 حلقات من السيناريو، اضافة إلى ترشيح باقى الفنانين المشاركين فى البطولة وانهاء التعاقد معهم قبل انطلاق التصوير نهاية شهر يناير الجارى أو مطلع فبراير المقبل على أقصى تقدير.

وقدمت ريهام عبد الغفور فى رمضان الماضى مسلسل "زى الشمس" مع النجمة دينا الشربينى والمأخوذ من فورمات مسلسل ايطالي بعنوان "الأخوات" وشارك في بطولة المسلسل أحمد داود، وأحمد السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، ومريم الخشت، محمد علاء، ليلى عز العرب وكتب له السيناريو والحوار مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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الفنانة ريهام عبد الغفور

كما تشارك ريهام عبد الغفور فى فيلم "صاحب المقام" مع النجمة يسرا والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً وجارى تحديد موعد طرحه فى دورالعرض، حيث تظهر كضيف شرف خلال الأحداث، والفيلم تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول شاب ثرى يلتقى بعض الشخصيات ويتم الجدال بينهم فى العديد من الأمور.



الفنانة ريهام عبد الغفور