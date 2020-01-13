بالصور - محمد منير يتلقى العزاء في وفاة زوج شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة: تصوير - محمود عبدالناصر: وصل عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة للفنان محمد منير، في وفاة ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبا اليزيد. وكان الفنان محمد منير، قد تواجد مبكرًا لاستقبال الحضور والمعزيين لابن عمه بمسجد الشرطة. يذكر أن، محمود أبا اليزيد، توفى عن عمر يناهز الـ63 عامًا، فجر السبت في مستشفى دار الفؤاد.

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