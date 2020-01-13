أصالة تهنئ شقيقتها في عيد زواجها بكلمات مؤثرة.. هذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

هنأت المطربة السورية أصالة نصري، شقيقتها أماني بعيد زواجها، الموافق اليوم 13 يناير.

ونشرت أصالة صورة لأماني وزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كلّ عيد وانتوا مصدر أمان وطيبة وطهر.. كلّ سنة وأنتوا عمّ تتجانسوا أكتر لتخلّوا للحياة معنى ألطف وأبسط، أمّونتي توأمي وروحي وصديقة عمّري الله يسعد قلبك وقلّب شريكك الغالي بهاء الله يحفظكم".

يذكر أن الفنانة أصالة أعلنت قبل أيام خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما، وكتبت على حسابها بموقع "إنستجرام": "صباح الخير، بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

كما نشر طارق العريان صورة جمعته بأصالة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قال في تعليقه عليها: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، واحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".