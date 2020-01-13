خالد الصاوي يُعيد تقديم رواية "أنف و3 عيون" في فيلم سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أعلنت شركتا "أرت فاكتوري" و"لاجون فيلم برودكشن" المصريتان، عن تحويل رواية "أنف وثلاث عيون" للأديب إحسان عبد القدوس إلى فيلم للمرة الثانية.
ووفقا لما أعلنته الشركتين، في بيان عبر فيس بوك، فقد وقع الاختيار على الفنان خالد الصاوي، ليقوم ببطولة الفيلم المقرر بدء تصويره قريبًا.
يذكر أن الرواية تحولت إلى فيلم للمرة الأولى عام 1972، وكان بطولة محمود ياسين وميرفت أمين وماجدة ونجلاء فتحي، ثم تحولت لمسلسل إذاعي من بطولة عمر الشريف، وعمل تلفزيوني من بطولة كمال الشناوي ويسرا.
وتدور أحداث الرواية حول الدكتور هاشم وعلاقاته النسائية، راصدة علاقة الطبيب بثلاث سيدات تحديدًا، هم أمينة ونجوى ورحاب، ناقلة المواقف التي تجمعهم.
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