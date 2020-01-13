صلاح عبدالله يكتب قصيدة عن مناورات الجيش "قادر 2020"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مناورة قادر 2020 التي يخوضها الجيش المصري.
وكتب عبدالله: "قادر يا قادر على كل غادر وكل خاين خسيس جبان
قادر يا جيشنا ولولاك ما عشنا ولولاك ما عاشت مصر في أمان
قادر يا خير جند الأرض قادر، قادر تخلي اللي بالشر بادر
يقول خلاص ما عدت قادر، ويا ريت ما كان اللي كان.
يُذكر أن الحيش المصري نشر أمس الأحد، مقاطع فيديو للمناورات الحربية التي أطلق عليها اسم "قادر 2020"، وهي ثاني تدريب ضخم منذ بداية يناير الجاري في البحر المتوسط وشمالي البلاد، وشاركت في المناورات القوات البرية والبحرية والجوية المصرية، إضافة إلى قوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة والمظليين.
وأظهر الفيديو تدريبات عسكرية شاركت فيه قوات برية وبحرية جوية، كما بين لحظات إطلاق صواريخ من بوارج حربية في مياه البحر المتوسط، وشهدت المناورة تنفيذ عدد من الرميات بالذخيرة الحية.
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