خالد أنور يحتفل بعيد ميلاد شقيقه والجمهور يعلق على الشبه بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان الشاب خالد أنور، صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق عليها: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي، ويارب السنة دي تبقي أحلى عليك من كل اللي فات ونفضل دايما في ضهر بعض".

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره، وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تحدث عن وجود شبه كبير بينهما.

ويشارك خالد أنور حاليا في بطولة فيلم "شريط 6"، ويجسد دور شاب يعيش بمفرده، ويواجه العديد من المواقف في حياته، الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوي، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي لايت.