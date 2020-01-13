فاطمة حسين رياض: "جمال عبدالناصر بكى تأثرا بوالدي وهذا العمل أصابه بالشلل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

فنان صاحب بصمة واضحة وحضور مميز، صوته الأجش الذي يشع دفئا جعله أشهر النجوم الذين جسدوا شخصية الأب، هو النجم الراحل حسين رياض الذي نحتفل اليوم بذكرى ميلاده.

"موعد مع الحياة هو الفيلم الذي جسد فيه والدي شخصية تشبهه تماما".. هكذا صرحت السيدة "فاطمة" ابنة الفنان حسين رياض لمصراوي.

وقالت: "والدي تزوج في سن كبيرة، وعاش عمره للفن، وكان المسرح عشقه الأكبر، وقد رحل وأنا في بداية العشرينات، وكنا نراه في أوقات قليلة، ولكنها كانت ساعات مليئة بالعطف والأبوة".

وتابعت: "لم أعرف قيمة والدي الكبيرة، إلا بعد رحيله، فبعد رحيله بيوم واحد كتب الناقد الكبير كمال الملاخ مقالا في جريدة الأهرام عن والدي، ووصف فيها قيمة حسين رياض".

وأوضحت أنها كانت تذهب السينما لمشاهدة أفلامه، وبالنسبة لوالدها فكان يحب كل أعماله، لأنه كان حريصا على اختيار أدواره، والتنوع في كل ما يقدمه.

وعن دخوله الفن، قالت: "كان جدي تاجر جلود كبير، من عائلة ذات أصول تركية، وكانت العائلة تعيش في منزل كبير بمنطقة الحلمية، وكان عدد كبير من أفراد العائلة يعملون في الجيش".

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وأضافت: "دخل والدي الكلية الحربية بناء على رغبة جدي، على الرغم من حبه وعشقه للفن، وكان أصدقائه المقربين الفنان يوسف وهبي، والفنان حسن فايق، وفي كل أجازة لوالدي يحاولون إقناعه بترك حياة العسكرية والتفرغ للفن".

واستكملت: "قرر هو وأصدقائه إنشاء فرقة هواة المسرح، وكانوا ينفقون عليها من أموالهم الخاصة، فقاموا بتأجير صالة وتقديم مسرحية أطلقوا عليها اسم فقراء باريس، وحضر العرض النجم عزيز عيد، وبعد العرض احتضن والدي".

وأضافت: "قاله إنت هتعمل إيه يابني بعد كدة، قاله هكمل في الحربية، قاله فيه 1000 ظابط إنت هتكون واحد منهم، لكن لو كملت في التمثيل هيبقى فيه حسين رياض واحد بس، وعشان كدة كمل وياب دراسته في الحربية".

وأوضحت أن لها ذكريات مع عدد من أفلام والدها، مثل فيلم "أمير الانتقام" الذي شارك فيه بدور سجين يحفر في نفق، فكان يعود للمنزل ويديه وركبتيه بهما "تسلخات"، كما تذكرت فيلم "واإسلاماه" حينما كان يضع "ماسك" معين في عينيه، مما يؤدي لالتهاب عينه كل يوم.

وأشارت إلى أن والدها كان يعيش كل شخصية يقدمها، فعلى سبيل المثال جسد شخصية رجل يعاني من الشلل في فيلم "الأسطى حسن"، ومن شدة تأثره بالشخصية أصيب بشلل في قدمه وذراعه، وقام بعدها بعمل جلسات علاج.

وأوضحت أن والدها جسد شخصية رجل فقد نطقه ضمن أحداث فيلم "رد قلبي"، وفي العرض الخاص للفيلم، وتحديدا في مشهد استعادة "عبدالواحد" للنطق، بكى الرئيس جمال عبدالناصر تأثرا بهذا المشهد، خاصة أنهى نطق بجملة "تحيا مصر".

أما عن أعلى أجر حصل عليه والدها، قالت: "أعلى أجر كان 1000 جنيه، فهو لم يكن يشترط أبدا أجرا كبيرا، فكان هناك نجوم صغار يحصلون على أجر أعلى، لكنه كان يهتم أكثر بالقيمة التي يقدمها".