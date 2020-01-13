تصدّر الفنان الشعبي، رضا البحراوي، معدلات الأكثر تداولًا رواد موقع موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "، دون أسباب واضحة، ودشن هاشتاج "رضا البحراوي، ونشر الجمهور من خلال الهاشتاج، العديد من مقاطع الفيديو لأشهر أغاني رضا، الذى قدمها طوال تاريخه من صعوده على الساحة.
ودشن محبي الفنان الشعبي، هاشتاج رضا البحراوي، بمقتطفات من بعض أعماله الفنية علي المسرح، أو مقاطع لأغانيه، معلقين عليها ببعض العبارات كـ" لو رضا البحراوي مجاش في فرحي مش هعملوا"، و " أن رضا البحراوي أعظم فنان شعبي في الفترة الحالية"، وغيرها
رضا البحراوي، يعد من أشهر المطربين الشعبيين الذين ذاع صيتهم، منذ سنوات عديدة، إلا أنه تمكن من اعتلاء القمة بشكل سريع، ونجح البحراوي، فى تخطي حاجز المليون مشاهدة، على موقع يوتيوب بأغنية «كسبنا إيه»، الذي شارك بها في مسلسل هوجان للفنان محمد إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر من غير سبب.. الفنان رضا البحراوي يتصدر ترند تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.