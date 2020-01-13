من غير سبب.. الفنان رضا البحراوي يتصدر ترند تويتر

تصدّر الفنان الشعبي، رضا البحراوي، معدلات الأكثر تداولًا رواد موقع موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "، دون أسباب واضحة، ودشن هاشتاج "رضا البحراوي، ونشر الجمهور من خلال الهاشتاج، العديد من مقاطع الفيديو لأشهر أغاني رضا، الذى قدمها طوال تاريخه من صعوده على الساحة.

ودشن محبي الفنان الشعبي، هاشتاج رضا البحراوي، بمقتطفات من بعض أعماله الفنية علي المسرح، أو مقاطع لأغانيه، معلقين عليها ببعض العبارات كـ" لو رضا البحراوي مجاش في فرحي مش هعملوا"، و " أن رضا البحراوي أعظم فنان شعبي في الفترة الحالية"، وغيرها

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من الشعارات التي ارتبطت بحب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للفنان الشعبي رضا البحراوي.

رضا البحراوي، يعد من أشهر المطربين الشعبيين الذين ذاع صيتهم، منذ سنوات عديدة، إلا أنه تمكن من اعتلاء القمة بشكل سريع، ونجح البحراوي، فى تخطي حاجز المليون مشاهدة، على موقع يوتيوب بأغنية «كسبنا إيه»، الذي شارك بها في مسلسل هوجان للفنان محمد إمام.