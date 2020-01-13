شاهد.. أنابيلا هلال تشكف كواليس ذا فويس سينيور

كشفت الإعلامية أنابيلا هلال عن كواليس برنامج ذا فويس سينيور، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج عقب الانتهاء من الحلقة الأخيرة من برنامج ذا فويس كيدز بموسمه الثالث. من الحلقة الأخيرة من برنامجبموسمه الثالث. Advertisements وتتألف لجنة التحيكم من 4 حكام، وهم النجم ملحم زين، والنجمة نجوى كرم، ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والنجمة سميرة سعيد. والنجمة نجوى كرم، ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والنجمة سميرة سعيد. يذكر أن برنامج ذا فويس سينيور يبحث عن المواهب الغنائية لمن هم فوق سن الستون عامًا، وتدور عدد حلقات البرنامج من أربع حلقات مسجلة فقط.

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