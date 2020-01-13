"ناتج حرب" حفل شعري للشاعر أحمد صلاح بساقية الصاوي

يستعد الشاعر أحمد صلاح، لإحياء حفل شعري غنائى بساقية عبدالمنعم الصاوي بعنوان "ناتج حرب"، وذلك يوم الأربعاء على مسرح النهر الساعةالسابعة مساءً.
بدأ كتابة الشعر الحر عام 2015 و شارك في العديد من الندوات الثقافية والأمسياتالثقافية في الإسكندرية والقاهرة والبحيرة كما أحيا العديد من الحفلات الشعرية الموسيقية والتي تحمل اسمه واستضيف في العديد من المناسبات وشارك أيضًا في حفلات مشتركة مع مجموعة من الشعراء.
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