بناءً على طلب الجمهور.. مد عرض "عطل فني" بموسم الرياض

قرر فريق عمل مسرحية "عطل فني" مد عرض العمل يومي 16 و 17 يناير المقبل بناءً على رغبة الجمهور، وذلك على مسرح بكر الشدي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات

موسم الرياض.

يشار إلى أن عرض "عطل فنى" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر، نشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، أتاكا، من

تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

يذكر أنه كان انطلق العرض المسرحي "عطل فني" مساء يوم 8 من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.