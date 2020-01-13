سماح فرج: وصولي للعالمية حلم من أحلامي بعد نجاح "ريا وسكينة" في الكويت

أعربت الفنانة سماح فرج، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته في عرض "ريا وسكينة" المسرحي، والذي شارك في بطولتها كل من النجمة هيا الشعيبي والنجم داوود حسين والفنانة المهم الفضالة وبدرية طلبة وخالد البريكي وغيرهم، وتم عرضها في دولة الكويتنهاية العام الماضي.
وقالت سماح فرج، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنها تحلم بالوصول للعالمية من خلال أعمالها التي تقدمها، بعد النجاح الكبير الذي حققته في منطقة الشرق الأوسط مع كبار نجوم الفنوالمشاهير.
وأضافت "سماح" بأنها تحضر لمفاجأة من العيار الثقيل لجمهور دولة السعودية ومصر ببرنامج فني ستكشف تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار التعاون الثقافي والإعلامي بين الدولتين.
على صعيد آخر، كرمت منذ أيام سماح فرج في مهرجان الموضة والفاشون والذي أقيم في دولة الكويت من بين أهم مشاهير التجميل في العالم العربي.
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