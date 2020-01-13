"أنا مش كريم انا كرم".. خالد أنور وشقيقه يشعلان السوشيال ميديا

نشر الفنان خالد أنور صوره تجمعه بشقيقه، وذلك من خلال صوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق "أنور" على الصور قائلاً:" كل سنة
يذكر ان أخر أعمال خالد أنور، مسلسل " زودياك "، وشاركه العمل مجموعة شابة، من أبرزهم "أسماء أبو اليزيد, أحمد خالد صالح, هند عبد الحليم ".
المسلسل من اخراج: محمود كامل, وتأليف: أحمد خالد توفيق.
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