بالصورة- معلومات جديدة عن هوية سارق فيلا نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - لا تزال قضية مقتل سارق فيلا الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وزوجها الدكتور ​فادي هاشم​ حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذين ينشرون أخباراً ومعلومات كثيرة حول هوية السارق الذي سقط قتيلاً في الفيلا بعدما وجه له فادي 16 طلقة من مسدسه.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة إلإقامة المؤقتة للقتيل ​محمد حسن الموسى​ والتي تظهر تاريخ انتهاء صلاحيتها منذ ثلاثة أشهر ووجوده في لبنان غير شرعي إذ انتهت صلاحية إقامته في اليوم الخامس من شهر أيلول 2019.

ويظهر في البطاقة بأنه من مواليد 1 كانون الثاني 1989 ورقمه الوطني: 07100078680.