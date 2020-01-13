مها محمد تتعرّض للإنتقادات بسبب إهانتها لعاملتها المنزلية.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة الكويتية ​مها محمد​ لموجة واسعة من الإنتقادات، من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إهانتها لعاملتها المنزلية، وحديثها عنها بطريقة غير إنسانية.

وقد إنتشر مقطع فيديو لمحمد تقول فيه إن تحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الإجتماعي، لا يحتاج بالضرورة إلى إجراء جلسات تصوير وبذل الكثير من الجهود.

وأضافت أنها يمكن أن تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً، إذا وجّهت الكاميرا نحو عاملتها المنزلية، وجعلتها ترتدي ملابس كاشفة أو بكيني.

وأشارت محمد الى أن تلك المواقع أصبحت وسيلة سهلة لتحقيق الشهرة، وأن أي شخص يقوم ببعض الحركات الغريبة وغير المألوفة، يحقق نسبة مشاهدة عالية.

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