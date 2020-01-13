قريباً.. نادين نسيب نجيم تتعامل مع أهم المصورين العالميين

ميرنا وليد - بيروت - تتعامل الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ قريباً مع المصوّر العالميّ ماريانو فيفانكو في لندن ، وبعد هذا التعامل قام بمتابعتها على مواقعغ التواصل الإجتماعي باعتبارها إحدى الممثلات اللواتي أحبّ التعامل معهنّ ومنهنّ ريهانا، سيلينا غوميز، جيجي حديد، بيلا حديد، جينيفر لوبيز وغيرهنّ.

ويشار الى أن الممثلة نادين نسيب نجيم قد بدّلت تسريحة شعرها منذ أيام قليلة ووعدت متابعيها بجلسة تصوير جديدة، إستعداداً لانطلاق تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد 2020. ويشارك نجيم دور البطولة الممثل السوري قصي خولي هو من إخراج فيليب أسمر .