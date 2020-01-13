بالصورة- ريم مصطفى تلهب المتابعين بصورة جذابة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ريم مصطفى​ صورة جديدة لها بعد غياب عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت ريم مصطفى على الصورة قائلة :"الهدف ليس العيش إلى الأبد، بل إنشاء شيء سيحدث".

وإنهالت التعليقات والإعجابات على الصورة بشكل كبير من متابعيها، حيث بدت غاية في الجاذبية بشعرها الأشقر المموج، معتمدة النظرة الجدية الصاخبة.

يذكر أن ريم مصطفى تواصل تصوير مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، بإنتظار عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

وتدور أحداث العمل في 7 حلقات ويشارك في بطولته رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، ​خالد كمال​ ومن تأليف محمد سيد بشير.

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