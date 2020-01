تعرفوا على لائحة ترشيحات الاوسكار كاملةً..أي فيلم سيطر؟

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الجمهور حول العالم صدور ترشيحات جوائز ​الأوسكار​ كل عام، وقد صدرت الترشيحات كاملةً للأوسكار بدورته الـ92 اليوم.

وسيطر فيلم الجوكر على الترشيحات بحصوله على عدد ترشيحات بلغ 11.

وسيعرض الحفل في 9 شباط/فبراير عبر ABC.

نورد لكم لائحة الترشيحات كاملةً:

:أفضل فيلم BEST PICTURE

"Ford v Ferrari"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"Once Upon a Time...in Hollywood"

"Marriage Story"

"Parasite"

"1917"

ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE أفضل ممثلة مساعدة:

Kathy Bates, "Richard Jewell"

Laura Dern, "Marriage Story"

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Little Women"

Margot Robbie, "Bombshell"

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE أفضل ممثل مساعد

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Anthony Hopkins, "The Two Popes"

Al Pacino, "The Irishman"

Joe Pesci, "The Irishman"

Brad Pitt, "Once Upon a Time...in Hollywood"

FOREIGN LANGUAGE FILM أفضل فيلم بلغة أجنبية

South Korea, "Parasite"

Spain, "Pain and Glory"

France, "Les Misérables"

North Macedonia, "Honeyland"

Poland, "Corpus Christi"

DOCUMENTARY (SHORT) أفضل فيلم وثائقي قصير

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"

DOCUMENTARY FEATURE أفضل فيلم وثائقي

"American Factory"

"The Edge of Democracy"

"Honeyland"

"For Sama"

"The Cave"

ORIGINAL SONG أفضل أغنية أصلية

"I'm Standing With You," "Breakthrough"

"Into the Unknown," "Frozen II"

"Stand Up," "Harriet"

"(I'm Gonna) Love Me Again," "Rocketman"

"I Can't Let You Throw Yourself Away," "Toy Story 4"

ANIMATED FEATURE FILM أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

ADAPTED SCREENPLAY أفضل نص سينمائي مقتبس

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Little Women"

"The Two Popes"

"Joker"

ORIGINAL SCREENPLAY أفضل نص سينمائي أصلي

"Marriage Story"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Parasite"

"Knives Out"

"1917"

ACTOR IN A LEADING ROLE أفضل ممثل

Antonio Banderas, "Pain and Glory"

Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time...in Hollywood"

Adam Driver, "Marriage Story"

Joaquin Phoenix, "Joker"

Jonathan Pryce, "The Two Popes"

ACTRESS IN A LEADING ROLE أفضل ممثلة

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Marriage Story"

Saoirse Ronan, "Little Women"

Renée Zellweger, "Judy"

Charlize Theron, "Bombshell"

DIRECTOR أفضل مخرج

Martin Scorsese, "The Irishman"

Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood"

Bong Joon-ho, "Parasite"

Sam Mendes, "1917"

Todd Phillips, "Joker"

PRODUCTION DESIGN أفضل تصميم إنتاج

"Once Upon a Time in Hollywood"

"The Irishman"

"1917"

"Jojo Rabbit"

"Parasite"

CINEMATOGRAPHY أفضل تصوير سينمائي

"1917"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"The Irishman"

"Joker"

"The Lighthouse"

COSTUME DESIGN

"Once Upon a Time... in Hollywood"

"Little Women"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

SOUND EDITING أفضل مونتاج صوتي

"1917"

"Ford v Ferrari"

"Star Wars: The Rise of Skywalker"

"Once Upon a Time... in Hollywood"

"Joker"

SOUND MIXING أفضل خلط أصوات

"1917"

"Ford v Ferrari"

"Once Upon a Time... in Hollywood"

"Ad Astra"

"Joker"

ANIMATED SHORT FILM أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

"Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

LIVE ACTION SHORT FILM أفضل فيلم حي قصير

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors' Window"

"Saria"

"A Sister"

ORIGINAL SCORE أفضل موسيقى تصويرية

"1917," Thomas Newman

"Joker," Hildur Guðnadóttir

"Little Women," Alexandre Desplat

"Marriage Story," Randy Newman

"Star Wars: The Rise of Skywalker," John Williams

VISUAL EFFECTS أفضل تأثيرات بصرية

"Avengers: Endgame"

"The Lion King"

"Star Wars: The Rise of Skywalker"

"The Irishman"

"1917"

FILM EDITING أفضل مونتاج

"The Irishman"

"Ford v Ferrari"

"Parasite"

"Joker"

"Jojo Rabbit"

MAKEUP AND HAIRSTYLING أفضل مكياج وتصفيف شعر

"Bombshell"

"Joker"

"Judy"

"Maleficent: Mistress of Evil"

"1917"