تراند اليوم : والدة رامي جمال ترفض ظهور بنات في كليباته لهذا السبب

الفنان رامي جمال مع جمهوره رأي والدته في ظهور فتيات شاركنه العمل من قبل معه في تصوير أغنياته.‏

نشر رامي جمال عبر حسابه الخاص على Instagram صورة لتغريدة كتبها وقال فيها: “أمي الغالية عندها تحفظ على حضور وقبول أي ‏موديل صورت معايا قبل كده فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعية، ليه كده يا ماما إنا بنفرش فيلا؟ نصيحة للمخرجين خلي بالكم من ‏شغلكم أمي داخلة شغلانتكم وبقوة”.‏

كتب جمال معلقًا على التغريدة: “قصة حب مع زهرة صبار علشان أمي ترتاح، دي مراتي هتعجبها الفكرة صديقة البيئة دي”.‏

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يشار إلى أن رامي جمال أعلن مؤخرا عن تعاونه مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الغنائي الجديد، الذي ‏تستعد لطرحه ‏قريبا، ‏وكتب ‏رامي جمال عبر حسابه على‎ Twitter ‎تغريدة جاء فيها: “أنا عاوز احرق مفاجأه ‏لجمهورك على الماشي، أنا ‏عامل لـ ‏إليسا غنوه ‏كلامي ولحني‎”‎.‎

وكانت شركة “نجوم ريكوردز” أعلنت في سبتمبر الماضي عن تجديد تعاقدها مع الفنان رامي جمال لمدة 5 ‏سنوات، لتكون انطلاقة ‏جديدة في التعاون بينهما‎.‎



يذكر أن رامي جمال طرح في صيف 2018 ألبوم “ليالينا” الذي ضم 17 أغنية وتعاون فيه مع عدد كبير من ‏الشعراء والملحنين، منهم ‏أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر ‏حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر ‏حمدي، وتميم‎