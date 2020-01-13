تراند اليوم : والدة رامي جمال ترفض ظهور بنات في كليباته لهذا السبب

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الفنان رامي جمال مع جمهوره رأي والدته في ظهور فتيات شاركنه العمل من قبل معه في تصوير أغنياته.
نشر رامي جمال عبر حسابه الخاص على Instagram صورة لتغريدة كتبها وقال فيها: “أمي الغالية عندها تحفظ على حضور وقبول أي موديل صورت معايا قبل كده فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعية، ليه كده يا ماما إنا بنفرش فيلا؟ نصيحة للمخرجين خلي بالكم من شغلكم أمي داخلة شغلانتكم وبقوة”.
كتب جمال معلقًا على التغريدة: “قصة حب مع زهرة صبار علشان أمي ترتاح، دي مراتي هتعجبها الفكرة صديقة البيئة دي”.
يشار إلى أن رامي جمال أعلن مؤخرا عن تعاونه مع الفنانة اللبنانية إليسا في ألبومها الغنائي الجديد، الذي تستعد لطرحه قريبا، وكتب رامي جمال عبر حسابه على Twitter تغريدة جاء فيها: “أنا عاوز احرق مفاجأه لجمهورك على الماشي، أنا عامل لـ إليسا غنوه كلامي ولحني”.
وكانت شركة “نجوم ريكوردز” أعلنت في سبتمبر الماضي عن تجديد تعاقدها مع الفنان رامي جمال لمدة 5 سنوات، لتكون انطلاقة جديدة في التعاون بينهما.
يذكر أن رامي جمال طرح في صيف 2018 ألبوم “ليالينا” الذي ضم 17 أغنية وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم