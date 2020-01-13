تراند اليوم : دفعت التمن غالي.. سلوي محمد تعلق علي أزمة عايدة عبد العزيز الصحية

نشرت الفنانة سلوى محمد علي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشان الفنانة عايدة عبد العزيز التي تعرضت إلى أزمة صحية، حيث أصيبت بمرض الزهايمر.
وقالت سلوى محمد علي: “عايدة عبد العزيز، أظن هي أكتر ممثلة في الكوكب أنا معجبة بيها، أكتر من ستريب، بالنسبة للآلزهايمر، طبعا اللي تمثل من المنطقة دي، اللي توصل بالإحساس لهناك كدة”.
وأوضحت سلوى قائلة : “اللي ترفع الشخصية للمرتبة دي لازم تدفع تمن غالي، الست مشيت على البساط الأحمر إلى عنان السما، لازم يكون هناك مقابل”.
يذكر أن الفنانة القديرة شاركت مؤخرًا في مسلسل “دهشة” أمام عدد من النجوم من بينهم يحيى الفخراني وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي ويسرا اللوزي وعمرو عابد وناصر سيف ومحمد وفيق وفتوح أحمد.