تراند اليوم : دفعت التمن غالي.. سلوي محمد تعلق علي أزمة عايدة عبد العزيز الصحية

وأوضحت سلوى قائلة : “اللي ترفع الشخصية للمرتبة دي ‏لازم تدفع تمن غالي، الست مشيت على البساط الأحمر إلى عنان السما، لازم يكون هناك مقابل”.

يذكر أن الفنانة القديرة شاركت مؤخرًا في مسلسل “دهشة” أمام عدد من النجوم من بينهم يحيى الفخراني وفتحي عبد الوهاب ونبيل ‏الحلفاوي ويسرا اللوزي وعمرو عابد وناصر سيف ومحمد وفيق وفتوح أحمد.