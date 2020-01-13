راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد نجله الأصغر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد نجله الأصغر «لوئ»، ونشر صورة تجمعهما لاقت تفاعلاً قوياً بين متابعيه، والذين تنافسوا على مغازلة الشاب وخاصة من معجبات السوبر ستار اللاتي أكدن على قوة الشبه بين النجم اللبناني وابنه، وشددن على أن «لؤي» ورث وسامته وجمال ملامحه من والده.

راغب هنأ نجلة الأصغر بتعليق مؤثر كتب فيه «حبيب روحي وعمري لؤي، في مثل هذا اليوم، ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين، حملتك بين أحضاني في لحظة ولادتك وأول حركة منك انك تمسكت بأصبع يدي ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكاً بيدي حتى الآن، والآن أصبحت رجلا أفتخر به ،الحمدلله على نعمة وجودك في حياتنا والحمدلله على أنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل ، والحمدلله أنك جعلتني فخوراً بك جداً ، فأصبحت إبني وأخي وصديقي الذي أعتز به ، أحبك يا حبيبي حتى لا نهاية أتمنى من الله سبحانه تعالى أن يعطيك أنت و خالد كل الصحة والسعادة والقناعة وأن يحقق لكما كل الأحلام».

يُذكر أن راغب علامة نجح في اقتناص فريق للقب «أحلى صوت» من برنامج The Voice في موسمه الخامس، وفاز به المتسابق التونسي مهدي عياشي،وقد فاجأ السوبر ستار محبيه بطرح أغنية جديدة في الحلقة الختامية من البرنامج، بعنوان «كان غيرك أشطر»، وهي باللهجة الخليجية، من ألحان طلال، وكلمات خالد المريخي