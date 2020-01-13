الفنانة ألفت عمر: الست بتحلو بعد الطلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية ألفت عمر على تألق الفنانة السورية أصالة وإطلالتها المبهرة في أول حفل أحيته بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، مما دفع البعض للتأكيد أن المرأة تزداد جمالا بعد الطلاق.

ألفت عمر نشرت صورة لأصالة من حفلها الأخير، وعلقت بقولها: “الطلاق مابيخليش الست تحلو.. الطلاق مابيخليهاش تنور.. ان أسرة تتفك وبيت ينقصه فرد مش حاجة مبهجة.. ده لو رجل انسان طبعا.. الست بعد الطلاق ممكن تنجح.. تاخد بالها من شكلها وجسمها.. تعمل علاقات اكتر”.

وأضافت: “والست لو احلوت ونورت بعد الطلاق ف ده مش عشان الطلاق جميل وهاتلنا منه باكو واتنين.. لكن عشان اكيد كانت ف علاقة مستنزفاها وأذياها شهور وسنين.. كان لازم تخرج منها.. ذى ناس كتير اوى وانا شخصيا كنت كده. الست بتنور بعد الطلاق عشان هى أصلا ف الأصل ست منورة رجعلها نورها من تانى”.

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وتابعت: “الطلاق مش اوبشن.. الطلاق ورقة أخيرة ربنا أحلها لما العشرة تستحيل والناس تبقى عايشة بتفقد كل يوم حتة من صحتها العقلية وسلامها النفسي..بطلو تروجو للطلاق على أنه حدث جميل. وياللا ياستات اتطلقو وانطلقوا وهيييه شفته بقت قمر ازاى؟”.

وأكملت: “الطلاق حدث جلل.. لازم نخاف منه.. من أول واحنا بنختار شريكنا لحد آخر محاولة عشان الحياة تستقيم. اختاروا كويس.. الطلاق مش بيحلى البعد عن المشاكل واصحابها هو إللى بيحلي”.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد أحيت مؤخرا حفلاً غنائيًا كبيرا داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، وذلك لصالح محاربات سرطان الثدي، والذي نظمته المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء، تحت شعار “بعشق حياتي”، ويعد هذا الحفل هو الأول لأصالة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وتألقت أصالة خلال الحفل بفستان مفعم بالأنوثة جمع بين اللونين الوردي والفضي اللامع، وتركت شعرها القصير منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها.