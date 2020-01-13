أسما شريف منير تصدم الجمهور بتغير ملامحها بالكامل

أسما شريف منير نشرت عدة صور لها على انستقرام، ظهرت من خلالهم بتغير ملحوظ في الشكل، دفعت الكثيرين لسؤالها هل خضعت لعملية تجميل؟ ولكنها نفت تماما هذا الأمر مؤكدة على أن المكياج هو السبب الوحيد وراء تغير ملامحها.

وظهرت ابنة شريف منير في عدة صور مقربة من وجهها بعد أن حصلت على مكياج ثقيل غير ملامحها، وعلقت على اللقطات قائلة: "اليوم أشعر أن لدي ثقة في النفس كبيرة، وأنا أحب هذا الشعور".

كما نشرت أسما شريف منير صورة أخرى كاملة لها باللوك الجديد الذي اعتمدته، وعلقت مازحة: "خارجة مع شقيقتي التوأم، صباح الخير يا أجمل أشخاص". تفاعل متابعو أسما شريف منير بشدة مع أحدث صورها، وتباينت الآراء حولها فأخذ فريق يلمح بخضوعها لعملية تجميل غيرت شكلها، إلا أنها نفت الأمر بشكل صريح في تعليق.

بينما أكد أخرون لأسما شريف منير أن شكلها بدون المكياج الثقيل أجمل كثيراً، ونصحوها بالتوقيف عن تغير ملامحها بهذه الصورة.

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من جهة أخرى، نفت أسما شريف منير خبر انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي بطريقة غير مباشرة، عندما حرصت على معايدة متابعيها بمناسبة العام الجديد، وأطلت في في فيديو قصير وفي يدها دبلة الزواج.

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