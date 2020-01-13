حقيقة استبدال نانسي عجرم بنجمة سورية في "ذا فويس كيدز"

في غضون الساعات الماضية، وبسبب الظروف التي تمر بها النجمة اللبنانية نانسي عجرم، انتشرت أنباء عن استبدال نانسي بنجمة سورية في برنامج ذا فويس كيدز the voice kids.

وقبل أيام، تعرضت فيلا نانسي عجرم حسب التحقيقات الأولية، للاقتحام من قِبل سارق أطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه فقتله، وتم توقيفه قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله.

وكان الاسم المرشح بقوة وسط هذه الأسماء البديلة بنانسي عجرم، هي الفنانة السورية نسرين طافش، التي علقت على هذه الأنباء بتغريدة ساخرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت طافش: "لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".

Advertisements

تأتي هذه التغريدة الكوميدية من نسرين طافش، عقب ربط اسمها بعدد من الأحداث المتتالية في الوسط الفني، لا سيما الخبر الخاص بانفصال الفنانة السورية أصالة عن المنتج والمخرج المصري طارق العريان.

قد يهمك ايضاً:

مقطع فيديو جديد يُوضِّح الكثير عن جريمة محاولة سرقة منزل نانسي عجرم

قضايا لاحقت النجوم من صفحات الفن إلى الحوادث أشهرهم مجدي وهبة