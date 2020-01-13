سفير مصر في السعودية يحضر عرض مسرحية "عطل فني"

حرص السفير المصري أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية على حضور عرض مسرحية عطل فنى.

ونشر الفنان أكرم حسنى على صفحته الرسمية بإنستغرام صورة جمعته بالسفير وكتب معلقا: "اتشرفنا بزيارة السفير المحترم أحمد فاروق لمسرحية عطل فني بالرياض".

على صعيد متصل يستعد فريق عمل المسرحية ختام فعالياتها مساء اليوم الأحد، بعد استمرار عرضها لـ5 أيام متتالية وذلك على مسرح بكر الشدي، والبوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

"عطل فنى" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر، نشوى مصطفى، وآخري

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تعرف على صاحب الصوت الأصلي لأغنيات أكرم حسني

أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يسجلون أغاني "عطل فني" قبل عرضها بالرياض