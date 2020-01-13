خالد النبوي يؤكد أن الطفلة ميرنا سبب نجاح فيلم "يوم وليلة" وإحدى بطلاته

منذ طرحه في دور السنيما المصرية مساء الاثنين 6 يناير الجاري، لا يزال فيلم "يوم وليلة" للفنان خالد النبوي يحصد إشادات عديدة، حيث أشاد النبوي بالطفلة "ميرنا"، التي جسدت دور ابنته خلال العمل، موضحا أنها إحدى بطلات الفيلم بلا شك، لافتا إلى أن أحد أسباب قبوله للدور هو وجود شخصية من ذوي القدرات الخاصة، والتي جسدتها "ميرنا" خلال الفيلم ببراعة تحسب لها بالتأكيد.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، أنه قبل بدء تصوير الفيلم طلب من صنّاع العمل أن يتعرف عليها ويجلس معها، وبالفعل وافق والديها، والتقى بها، وسألهم وقتها عن كيفية تعاملهم معها، قائلا: "سألتهم انتوا بتتعاملوا معاها ازاي قالوا بنتعامل معاها زيها زي إخواتها بالظبط، مفيش أي فرق بينها وبينهم".

تابع أنه بعدها بدأ يتحدث معها، وتجاوبت معه، ثم طلب منها أن يلتقطا مجموعة من الصور ووافقت، مشيرا إلى أنها كانت تحب التقاط الصور معه بشدة، لذلك عندما كان يشعر بأنها تعبت كان يطلب التصوير معها فتفرح كثيرًا وتقبّله وتحتضنه من تلقاء نفسها، قائلا: "كان في توفيق كبير من ربنا إن تمشي الامور بالشكل ده، لأن لو هي مكنتش في الفيلم متجاوبة، كان الفيلم كله يضيع، لذلك بطولة كبيرة منها إن الفيلم يطلع كويس وهي السبب فيه".

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس ‏للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق‎.

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