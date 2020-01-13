تكريم ميمونة نداي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وقع اختيار إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على الفنانة ميمونة نداي من بوركينا فاسو، لتكريمها ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان المقرر انطلاقها في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل، بجانب اختيارها كأحد لجان تحكيم المهرجان في الدورة الجديدة. الجدير بالذكر أن ميمونة نداي شاركت كأحد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائي 2019. قد يهمك ايضاً: إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطرح أفيش الدورة الثامنة فيلم "الأصليين" يحصد جائزة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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