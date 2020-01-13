عرض " شارع حيفا" في سينما زاوية الثلاثاء

يُعرض فيلم شارع حيفا للمخرج العراقي مهند حيال في سينما زاوية، يوم الثلاثاء 14 يناير الساعة 7 مساءً، وذلك بعد فوزه بجائزتي أفضل فيلم وممثل في قسم آفاق السينما العربية بالنسخة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان شارع حيفا قد حصد 6 جوائز قبل ذلك خلال مسيرته، وهى أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وجائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لـ أيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي، جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونت رو من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية، وشهد عرض ه الأول في العالم العربي بـ أيام قرطاج السينمائية ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية.

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد إطلاق النار، وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملًا في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة أسعد عبد المجيد، علي ثامر، يمنى مروان، وإيمان عبدالحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركةWide Management التوزيع عالميًا، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

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