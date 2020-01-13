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شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج تامر محسن يستقر على منى زكى بطلة لمسلسله الجديد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يعلن تامر محسن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك أكثر من شخصية رئيسية فى أحداث المسلسل، حيث تجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات حاليا للاعلان عن تفاصيل المسلسل الذى يعد عودة قوية للمخرج تامر محسن للدراما بعد غياب عامين عن الشاشة.
المخرج تامر محسن
وقدم تامر محسن آخر أعماله الدرامية بمسلسل "هذا المساء" ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، ماك عاصم، وأخرون، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.
اما منى زكى فانتهت مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد " الصندوق الأسود"ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، ويشارك قى بطولته محمد فراج، مصطفى خاطر، وأخرووتأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.
وكانت آخر أعمال منى زكى الدرامية مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحكد داوود، إياد نصار، سلوى عثمان، وآخرون، إخراج محمد ياسين.
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