فيلم The Irishman يقترب من حصد أولى جوائز المنصات الرقمية فى الأوسكار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيلم المخرج العالمي مارتن سكورسيزي The Irishman، من خطف اللقب الأول في تاريخ المنصات الرقمية في سباق جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 المقرر اقامتها يوم 7 فبراير المقبل.

وفي احصائية جديدة كشفت عنها الشبكة الأمريكية نتفليكس، لقائمة الأفلام التي تقترب من حصد جائزة أفضل صورة، جاء فيلم The Irishman في مقدمة التصويتات برصيد 12.8، ليتربع على المركز الأول في سباق التصويتات من قبل بعض النقاد والخبراء.



التصويت

ويقترب فيلم الإيرلندي من تحقيق جائزة الأوسكار الأولي في التاريخ لصالح منصة رقمية مثل بكة نتفليكس المنتجة للفيلم الشهير، بعد عام ملئ بالمشاركات الأصلية من قبل الشبكة الرقمية الشهير التي استثمرت في أكثر من 60 اصدار خاص لعام 2019.

وفي تصريحات لـ كوست ستوبير رئيس شبكة قنوات نتفليكس، قال "لقد كان عاما مليئاً بالتتويجات، فخور جدا بهذة القائمة التي ضمت فيلم The Irishman، يمكنني أن أتوقع نهائية سعيدة للسباق بعد التصويتات التى تصدرها فيلمنا، نحن نصنع أفلام جيدة مثل الشركات الأخري، لقد استثمرنا 60 إصدارً جيداً في عام 2019.

وجاءت قائمة المخرجين كالآتي :

Bong Joon Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.