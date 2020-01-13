شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى صديقة اليوجا × 10 صور.. من استعراض العصا للوقوف على رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الفنانة الشابة ناهد السباعى، من أكثر الفنانات اللاتي لديهن لياقة بدنية رياضية عالية بما تمتلكه من سجل حافل بالحركات المرنة والاستعراضات، خاصة أثناء ممارستها رياضة اليوجا، فبين الحين والآخر تطل علينا حفيدة النجم الكبير الراحل فريد شوقى بمجموعة من الصور على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام" وهى تقدم بعض الحركات الصعبة لرياضة اليوجا التى تبهر الكثيرين وتنال إعجاب جمهورها مما يشجعها على تقديم المزيد.

وخلال الشهور الماضية، بدأت إطلالات الفنانة ناهد السباعى من صالات الجيم وهى تقوم ببعض الحركات الاستعراضية على الحواجز الحديدية التى لم يستطع سواها تنفيذها، ثم تعاقبت حركاتها فى صور متتالية تقوم بعروض وتمارين لليوجا وتوضح لجمهورها فوائد كل تمرين تشاركهم فيه وتتبادل معهم التعليقات لمعرفة ردود الفعل والاستفسارات على فوائد تمارين اليوجا بالنسبة لعملها كممثلة فى المقام الأول، حيث بات حفاظ الفنانين والفنانات على لياقتهم البدنية، ورشاقتهم، وسلامة أجسامهم، من أهم أولايات الفنانين، سواء للنجوم أو للنجمات، فلم يعد الفنانين يكتفون بالتنظيم الغذائى أو عدم الافراط فى الطعام بشكل عام.

ونستعرض 10 صورة للفنانة ناهد السباعى وهى داخل الجيم أثناء ممارستها تمارين اليوجا الصعبة بداية من حركات تستعرضها بواسطة حواجز حديدة وانتهاءا بالوقوف على رأسها فى تمرين صعبة لا يستطيع تنفيذه سوى شخص متمرس فى اليوجا، وإلى الصور:







2



3



4

Advertisements



5

وكانت قد انضمت الفنانة ناهد السباعى إلى فريق عمل مسلسل "النهاية" الذى يخوض به الفنان يوسف الشريف السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.



6



7

كما تستعد الفنانة ناهد السباعى لاستئناف تصوير مشاهدها فى "ماكو" خلال الأيام المقبلة وتحديداً منتصف نوفمبر، وذلك بأحد الأماكن الساحلية التى تناسب أجواء الفيلم الذى تدور قصته بالكامل تحت المياه مما استلزم احتياجات خاصة لكواليس العمل حسبما أكدت ناهد السباعى ”الخليج 365”.



8



9

علي جانب آخر شاركت ناهد السباعي مؤخراً خلال فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بفيلم "هذه ليلتي" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة حيث تدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ثم يتجهان لإحدى مناطق القاهرة الراقية، ليصطدما بمعاناة وأمور غير متوقعة، مما يجعل الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لابنها.