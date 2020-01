شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوكر" ثانى أفلام القصص المصورة فى الأوسكار بعد Black Panther والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انضمامه رسمياً لقائمة ترشيحات الأوسكار لعام 2020 فى الدورة الـ 92، يعد فيلم الجوكر، هو ثانى أفلام القصص المصورة comic book، الذين انضموا لحصد جوائز الأوسكار، بعد انضمام فيلم Black Panther العام الماضى للجوائز، ونجح فيلم الجوكر فى التربع على عرش أكثر الأفلام ترشيحاً فى سباق الأوسكار بـ 11 ترشيحاً، بعد تغلبه على فيلم 'The Dark Knight' فى الدورة الـ 82 الذى حققه فيه 10 ترشيحات.

وشملت ترشيحات الجوكر فى السباق الـ 92 من الجائزة الأشهر في تاريخ السينما، أفضل صورة وأفضل مخرج وأفضل ممثل رئيسى، وأفضل سيناريو، وأفضل تصوير سينمائى، وأفضل موسيقي تصويرية، وأفضل تصميم أزياء، وأفضل مكياج، وأفضل صوت، وأفضل دمج صوتى.

ويقترب فيلم الإيرلندى من تحقيق جائزة الأوسكار الأولى فى التاريخ لصالح منصة رقمية مثل بكة نتفليكس المنتجة للفيلم الشهير، بعد عام ملئ بالمشاركات الأصلية من قبل الشبكة الرقمية الشهير التى استثمرت فى أكثر من 60 اصدارا خاصا لعام 2019.

وجاءت قائمة المخرجين كالأتي :

Bong Joon Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.