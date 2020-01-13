يوتيوبر شهير يعلن إعتناقه الإسلام بعد زيارته للسعودية

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 05:57 مساءً - أعلن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية اليوتيوبر صاحبة قناة ” yongs world ” عن إعتناقه للإسلام بأحد المراكز الإسلامية في بلاده .

حيث ظهر في مقطع فيديو نشره على قناته الخاصة أثناء توجهه إلى المسجد من أجل الدخول في الإسلام .. وظهر وهو يردد الشهادتين وسط ترحيب وتهاني الموجودين داخل القاعة .

وأشار إلى إنه يبحث عن السلام النفسي وإنه سوف يبحث ويتعرف أكثر على الدين الإسلامي .

كما ظهر في مقطع الفيديو وهو يتعلم الوضوء والصلاة مؤكدا عزمه تعلم القرآن وعلى تعلم الصلاة بشكل أفضل من خلال مقاطع الفيديو المختلفة .

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وفي مقطع فيديو تحدث الشاب الكوري عن السبب الذي دفعه إلى إعتناق الدين الإسلامي فقال إنه ينحدر من عائلة مسيحية وكان يتردد على الكنيسة كل إسبوع حتى سن ال 15 .

حتى بدأ يشعر بالضعف وعدم الإيمان بالله وإنه لا يستطيع فهم الكثير من الأشياء وقرر في هذه الفترة أن يؤمن بنفسه .. حتى حدثت بعض المشاكل له جعلته يشعر بضعفه كإنسان وأن راحته الذهنية بدأت تتلاشى تدريجيا ثم بدأت سعادته تنهار حتى أصبح يشعر كأنه يغرق في بحر مظلم وأصيب بمرض نفسي .

وأضاف أنه بعد زيارته للمملكة العربية السعودية بدأ يتعلم عن الإسلام في محاولة منه للبحث عن السلام .. مبينا أنه يعتبر الإسلام هو دين السلام .