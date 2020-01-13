كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 05:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” صابرين ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها تجمعها بالفنانة ” إسعاد يونس ” .
والتي كشفت من خلالها عن حلولها ضيفة في برنامج إسعاد يونس ” صاحبة السعادة ” المذاع على قناة dmc يوم غد الثلاثاء في اللقاء التليفزيوني الأول لها بعد قرار خلعها للحجاب .
وكتبت صابرين في تعليقها على الصورة قائلة : ” انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 11 مساء ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر صابرين تكشف عن الظهور التليفزيوني الأول لها بعد خلعها للحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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