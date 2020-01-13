زينة تسخر من صورتها مع توم كروز.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية زينة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، بصورة لها برفقة النجم العالمي توم كروز.

زينة، سخرت من صورته برفقة توم كروز، في تعليقها على الصورة قائلة: “من كتر ما خفت أن عيني تقفل في الصورة طلعت مبرقة بزيادة باظت الصورة برده”.

وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها الذين ربطوا بين توم كروز وبين الفنان أحمد عز.

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زينة شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “الفلوس”، وهو من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين.

تدور أحداث الفيلم حول “سيف”، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وتعود زينة للعمل مع تامر حسني في السينما بعد غياب 11 عاماً كاملاً حيث كان آخر فيلم جمعهما “كابتن هيما” إخراج نصر محروس عام 2008، كما يسجل “الفلوس” التعاون الرابع بين زينة وتامر بعدما قدما سويا أيضاً “حالة حب” إخراج سعد هنداوي عام 2004 و”سيد العاطفي” إخراج علي رجب عام 2005 .