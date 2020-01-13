بسبب سوق الجمعة.. شيرين رضا تستغيث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية شيرين رضا، نداء عاجل لوزارة الداخلية في تغريدة عبر صفحتها الشخصية “تويتر”.

شيرين رضا قالت في تغريدتها: “نداء إلى وزارة الداخلية أرجوكم وأتوسل إليكم إيجاد حل بخصوص سوق الجمعة.”

وأضافت: “اللي بيحصل هناك للحيوانات المسروقة من سحل وضرب وتعذيب لا يليق بنا كدولة أرجوكم”.

وكانت شيرين رضا، قد طالبت قبل ذلك بإصدار قانون للرفق بالحيوان قائلة: “نداء إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم”.

Advertisements

وأضافت: “الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه، رجاء أنسطوا لذلك الأنين”.

شيرين رضا أكدت من خلال حواراتها التليفزيونية أكثر من مرة أنها تهتم كثيرا بالحيوانات، وترفض التعامل معهم بشكل سيئ، بينما طالبت المختصين بالاهتمام بالكلاب الضالة في الشوارع والقطط.

الفنانة المصرية استنكرت أيضا قيام عدد من الشباب بشراء الكلاب على سبيل الموضة، بينما لا يهتمون بهم ولا يقومون برعايتهم.

من ناحية أخرى تنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد “رأس السنة” وهو من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة إياد نصار، وأحمد مالك، وبسمة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.