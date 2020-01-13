خالد الصاوي في لقطة قديمة مع والديه وشقيقته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري خالد الصاوي جمهوره في صورة قديمة له مع عائلته.

الصاوي ظهر في الصورة مع والديه وشقيقته، وعلق عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب: « ده اللي اسمه الحضن الأسري واحمد ربي وامتن لأبي المرحوم وامي المكرمة واختي داليا اول جمهوري وهي الأصغر الأكبر كمان».

الصورة ظهر فيها الصاوي في سن أصغر من عمره الحالي، وأمطره الجمهور بعدد كبير من التعليقات على الصورة التي نشرها، ولاحظوا الشبه بينه وبين والدته.

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الفنان المصري كشف عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرا، الصاوي نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وكشف عن تفاصيل مرضه بقوله: «آسف جدا مغلق كام يوم حتى التداوي من مشكلة الأحبال والحساسية.. مغلق كام يوم للتداوي.. صوتي قصدي».

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم المصري خالد الصاوي، لتصوير مسلسلة الجديد، الذي يحمل اسم “القاهرة كابول”مع شركة “سينرجى فيلمز، والتي بدأت الاستعدادات والتحضيرات للعمل.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، حيث يقوم المخرج حسام على بمعاينة أماكن التصوير استعداداً للبدء فى تصويره حسب الخطة التى وضعتها شركة سينرجى يوم 2 فبراير المقبل.

ويناقش مسلسل “القاهرة كابول”، ظاهرة الإرهاب، وذلك فى إطار بوليسي تشويقي، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، دون التنويه لموقف معين فهو يناقش ظاهرة الإرهاب بشكل عام.