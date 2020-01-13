نسرين طافش: أنا سبب جميع حالات الطلاق والمجاعات والكوارث

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة السورية نسرين طافش، على الأخبار التي نشرت حول حلولها مكان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في برنامج “ذا فويس كيدز”.
وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس”.
كما سخرت من ربط اسمها بكل مشاكل النجوم والشائعات التي تخرج مؤخرًا قائلة: “بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وإني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات إفريقيا وأقنعت هاري وميجان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة”.
وكانت العديد من الشائعات قد ربطت بين زواج المخرج طارق العريان، من نسرين طافش، وأنها قامت بخطفه من زوجته وعلى الرغم من نفيها أكثر من مرة سابقًا إلا أن الشائعات عادت تنتشر حولها من جديد بعد إعلان أصالة انفصالها.
نسرين طافش، ردت على هذه الشائعة في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها ( أحمق) ويصدقها ( غبي) أما (العاقل) و (الراقي) و (المنجز) و (الواعي) فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح .. أنت من من أولئك (... )”.
وأضافت: “بطبعي صريحة و واضحة .. و سأبقى كذلك .. و لو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن”.
من ناحية أخرى شوقت نسرين طافش جمهورها لمسلسلها الجديد “ختم النمر”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وهو من مسلسلات الـ 45 حلقة، وتقدم فيه شخصية “مريم”.
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