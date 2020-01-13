نجوى كرم تطلب الدعاء من جمهورها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن بدء تصوير برنامج “ذا فويس سينيور”، The Voice Senior، لاختيار مواهب الكبار، وذلك اليوم الاثنين.

نجوى كرم، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “بكرا أوّل يوم تصوير من The Voice Senior دعولنا.. وإن شاء الله البرنامج ينال أكبر نسبة من النجاح”.

اللجنة مكونة من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

البرنامج منبثق عن “The Voice”، إذ يبحث عن المواهب الغنائية بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ60 عامًا.

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البرنامج مؤلف من أربع حلقات فقط يبدأ عرضه بعد انتهاء The Voice kids وينتهي قبل بدء شهر رمضان، ستصوّر جميعها في استوديوهات MBC وسيعرض على قناتي MBC وLBCI قبل حلول شهر رمضان المقبل.

نجوى كرم، تشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج “أراب جوت تالنت”، وذلك غلى جوار الإعلامي علي جابر، والفنان أحمد حلمي.

يذكر أن نجوى كرم، دخلت مؤخرًا موسوعة جينيس للأرقام القياسية بحفل رأس السنة الذي احيته الفنانة في مدينة رأس الخيمة بالإمارات.

وكالة «أ.ف.ب» العالمية وصفت الحفل بالأهم في الشرق الأوسط، حيث تضمنت السهرة الغنائية عروض استثنائية للمفرقعات النارية احتفالاً بدخول العام الجديد، ودخلت الفنانة الموسوعة العالمية برقمين قياسين، وهما «”أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد” و”أطول شلال من الألعاب النارية في العالم” بامتداد 4 كيلومتر».