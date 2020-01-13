محامي زوج نانسي عجرم يكشف أحدث تطورات قضية الفنانة وزوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف غابي جرمانوس، محامي الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن الفنانة وزوجها ملتزمين بقرارات القاضية عون، والإجراءات التي طلبتها مؤخرًا.

وقال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، مع الإعلامي صبحي عطري، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنه تم تنفيذ الإجراءات المطلوبة بموجب قرار القاضية عون، ورفض الخوض في التفاصيل مؤكدًا أنها إجراءات متعلقة بالتحقيق، و أن المطلوب نفذ لأنهم تحت سقف القانون.

كما حذر خلال اللقاء من نشر أخبار كاذبة عن الفنانة نانسي عجرم وزوجها، وهدد بمقاضاة كل من يقوم بنشرها.

وكانت القاضية اللبنانية غادة عون، قد أصدرت قرارات جديدة في واقعة مقتل شاب سوري الجنسية في فيلا الفنانة نانسي عجرم، على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بناء على طلب تقدم به محامي الشاب قاسم الضيفة.

- التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم.

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- تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعي عليه والعمال في منزل المدعى عليه.

- سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل التي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.

- التحقق من موضوع إصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه والاستماع إلى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي.

- الكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو.

- استدعاء زوجة القتيل وبيان كل ما في شأنه التحقيق مجددًا.