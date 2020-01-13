محمد رمضان لم يكن مخصصا لي فقرة في حفل الأفضل بأفريقيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد رمضان، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول منعه من تقديم فقرته الغنائية المقررة في حفل اختيار الأفضل افريقيا في كرة القدم لعام 2019 والتي أقيمت في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

محمد رمضان، قالت خلال لقائه في برنامج MBC Trending، مع الإعلامي صبحي عطري، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنه تم دعوته كضيف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأنه تلقى الدعوة خلال تواجده في نيجريا خلال تكريمه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في مهرجان أفيرما وهو المهرجان الرسمي للاتحاد الإفريقي وأنه كان سعيدًا بالدعوة التي تلقاها.

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وكانت العديد من الأخبار قد نشرت إلغاء فقرة محمد رمضان في الحفل، وأن اللجنة طلبت من منظمي الحفل إلغاء الفقرة التي كان من المقرر أن يقدمها رمضان؛ لأنها لن ترضي جماهير ومتابعي الحفل، لأنه ليس على مستوى الحدث، كما أن وجوده لن يلاقى استحسانًا من حضور الحفل، والاكتفاء بالفنان الإفريقي الذي ظهر خلال الحفل.

وذكرت مصادر أن نص الحديث جاء: “وجود محمد رمضان على المسرح غير مرغوب فيه”، وأن رمضان لم يحضر الحفل مدعوًا من الاتحاد الإفريقي كفنان مصري، أو أنه نجم إفريقيا الأول كما أدعى، ولكنه جاء بدعوة خاصة من رجل الأعمال كامل أبوعلي.

محمد رمضان، كان قد داعب جمهوره قبل الحفل قائلًا: “أنا نمبر وان مصر وإفريقيا كلها.. وهنرقص إفريقيا كلها”.