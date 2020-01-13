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شكرا لقرائتكم خبر عن سامر المصري يدخل الدراما السعودية كرجل مافيا والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
النجم السوريسامر المصري
يستعد النجم السوري سامر المصري للمشاركة بالدراما السعودية لأول مرة في مسيرته من خلال بطولة مسلسل " ممجي " والذي سيجري تصويره في جورجيا قريباً . وبحسب المعلومات فإن سامر سيؤدي شخصية أحد رجال المافيا العالمية وما يتبع ذلك من تشويق وإثارة كبيرين في أحداث العمل.
من جهة أخرى ينتظر سامر عرضه فيلم " الأسوياء " والذي شارك به إلى جانب بطل سلسلة " جيمس بوند " النجم المعروف بيرس بروسنان .
وعلى صعيد الدراما يستعد المصري للموسم الثاني من مسلسل " الحرملك " للكاتب سليمان عبد العزيز و المخرج تامر اسحاق حيث سيستمر بأداء الشخصية التي أداها في الجزء الأول من العمل الذي تم عرضه في رمضان الماضي على mbc وشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم جمال سليمان و باسم ياخور وسلافة معمار وصفاء سلطان ودرة .
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