تعرفي على سعر فستان أنغام الباهظ الذي خطف الأنظار بنعومته في الرياض

الإثنين 13 يناير 2020

أنغام

خطفت الفنانة أنغام الأنظار بفستانها الأحمر ناعم التصميم، الذي أطلت به في حفل مهرجان العود ضمن فعاليات موسم الرياض.



أنغام أطلت بفستان أحمر قاتم بقماش حرير من بيت الأزياء العالمي Valentino، جاء تصميمه ناعماً خالياً من أي تطريز ويكمن سر جماله في موديله الذي يعتمد على أكمام واسعة مميزة ورقبة عالية.

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وبلغ سعر فستان أنغام 3085 جنيه إسترليني، وأكملت إطلالتها الأنيقة بمجوهرات ماسية من قرط وأساور وخواتم، أما شعرها فاختارت تموجات ضيقة كيرلي مع مكياج بارز للعينين.

تفاعل متابعو أنغام مع إطلالتها المحتشمة الأنيقة التي أطلت بها في حفلها الأخير في السعودية، مشيدين باختيارها الناعم الذي استطاعت من خلاله أن تبدو أنيقة دون ابتذال.

من جهة أخرى، حرصت أنغام على حضور حفل تكريم حزب مستقبل وطن، بصحبة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ونخبة من النجوم مثل الفنانة سمية الخشاب ولطيفة والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

واختارت أنغام إطلالة لافتة في حفل التكريم، جاءت من القماش المخملي الأخضر الداكن اللامع، مع ارتدائها معطف طويل فرو أنيق.