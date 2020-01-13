شاكيرا تكشف سبب عدم زواجها من جيرارد بيكيه لغاية اليوم

الإثنين 13 يناير 2020

المغنية العالمية شاكيرا Advertisements

بعد 10 سنوات من علاقتهما العاطفية، والتي رزقا خلالها بطفلين، إلا أن المغنية العالمية ​شاكيرا​ ولاعب كرة القدم الشهير ​جيرارد بيكيه​ غير متزوجين رسمياً.



وعن هذا الموضوع تحدثت شاكيرا، كاشفةً عن السبب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، قائلة: "بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج، لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة – الثمرة المحرمة، أريد أن أبقيه في حالة جيدة، لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت النجمة الكولومبية شاكيرا من أصول لبنانية، أن الأزمة التي تعرضت لها في أحبالها الصوتية والتي فقدت على إثرها صوتها مؤقتاً قبل عامين، كانت أسوأ لحظة في حياتها، وأثرت على نفسيتها كثيرا.