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شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الهام على متهمة بالاساءة للحجاب والترويج للتدخين والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
الممثلة إلهام
سبب مشهد كوميدي للممثلة إلهام علي في مسلسلها الكوميدي "سريع وسريع" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقليدها الرجال وهي ترتدي الحجاب وتدخن السجائر بطريقة بشعة.
وتظهر الممثلة إلهام علي في مقطع فيديو وهي تدخن وتصرخ ما تسبب في اتهامها بالإساءة إلى الحجاب والترويج للتدخين، من قبل المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعيش إلهام علي حالياً في البحرين بعد ان انتهت من مرحلة الثانوية، حيث أعلنت هذا الأمر بعد تردد شائعات حول هروبها من السعودية إلى البحرين.
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