فن ومشاهير

الممثلة الهام على متهمة بالاساءة للحجاب والترويج للتدخين

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الإثنين 13 يناير 2020

الممثلة إلهام

سبب مشهد كوميدي للممثلة ​إلهام علي​ في مسلسلها الكوميدي "سريع وسريع" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقليدها الرجال وهي ترتدي الحجاب وتدخن السجائر بطريقة بشعة.

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وتظهر الممثلة إلهام علي في مقطع فيديو وهي تدخن وتصرخ ما تسبب في اتهامها بالإساءة إلى الحجاب والترويج للتدخين، من قبل المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش إلهام علي حالياً في البحرين بعد ان انتهت من مرحلة الثانوية، حيث أعلنت هذا الأمر بعد تردد شائعات حول هروبها من إلى البحرين.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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