الممثلة الهام على متهمة بالاساءة للحجاب والترويج للتدخين

الإثنين 13 يناير 2020

الممثلة إلهام

سبب مشهد كوميدي للممثلة ​إلهام علي​ في مسلسلها الكوميدي "سريع وسريع" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقليدها الرجال وهي ترتدي الحجاب وتدخن السجائر بطريقة بشعة.

Advertisements

وتظهر الممثلة إلهام علي في مقطع فيديو وهي تدخن وتصرخ ما تسبب في اتهامها بالإساءة إلى الحجاب والترويج للتدخين، من قبل المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش إلهام علي حالياً في البحرين بعد ان انتهت من مرحلة الثانوية، حيث أعلنت هذا الأمر بعد تردد شائعات حول هروبها من السعودية إلى البحرين.