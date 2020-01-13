- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف صوت أصيل يبرق نجومية في "عروس بيروت" والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
محمد عساف
"عروس بيروت" المسلسل الدرامي الذي حشد نسبة عالية من المشاهدة في لبنان والعالم العربي اكتلمت فيه كل عناصر النجاح، من القصة الى النجوم المشاركين في العمل والاخراج الرائع والحبكة المستفزة للمشاهد.
وخصوصاً حين تستنفر مقومات العلاقة العاطفية التي تجمع نجمي العمل ظافر العابدين وكارمن بصيبص، وصولاً الى تتر المسلسل الذي تحول الى محطة ينتظرها المشاهد ليستمتع بها وتشكل تهيئة لا بل تقدمة للتطورات الدرامية في كل حلقة.
تتر المسلسل الذي جاء بصوت الفنان الفلسطيني محمد عساف، يصور قصة الحب الرائعة التي تجلت معالمها في التداعيات الدراماتيكية للعمل.
فصوت عساف الكبير صاحب الخامة الصوتية الأصيلة، مدت الأغنية التي حملت عنوان "كرمالك انت" بكثير من الشجن والحب والرومانسية.
وعلى الرغم من أن الأغنية لا تحتاج إلى تلك المساحات والقدرات الصوتية، فقد منحها عساف بصوته المقتدر وزناً وجمالاً ورونقاً مختلفاً، خصوصاً أن الأغنية باللهجة اللبنانية.
وهنا لا بد من الاشادة بكلمات الاغنية التي وضعها الشاعر الذي نحترم نزار فرنسيس، والذي اختصر العمل بشعر غنائي صوّر أجلى مكامن الحب بين رجل وامرأة، في حين اهتم ميشال فاضل بتلحين وتوزيع الأغنية.
هذه الأغنية تحديداً تحولت الى تراند عبر المنصات الغنائية، وخصوصاً على موقع يوتيوب وقد حققت جماهيرية واسعة لنجم اتسم بكل مواصفات النجومية والأخلاق وحسن الاختيار للأعمال الغنائية والسمعة الحسنة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عساف صوت أصيل يبرق نجومية في "عروس بيروت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.