بعد السخرية من إطلالتها..جينيفر لوبيز تخطف الانظار بتوقيع لبناني

الإثنين 13 يناير 2020

النجمة العالمية جينيفر لوبيز

بعد موجة الإنتقادات والسخرية التي نالت منها بسبب إطلالتها السيئة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوبز مؤخراً بتوقيع دار فالنتينو، أطلت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ البالغة من العمر 50 عاماً، في Critics' Choice Awards في كاليفورنيا يوم أمس متألقةً بفستان بتوقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.

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وكان برفقة جينيفر خطيبها ألكس رودريغيز.

وكانت جينيفر قد أطلت بفستان بتوقيع ايلي صعب من مجموعة ربيع 2020 وذلك يوم السبت في حفل Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) في لوس أنجلوس.

كما أطلت بفستان بتوقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد من مجموعة ريزورت 2020 في حفل غولدن غلوبز ولكن في إطلالة ثانية لها خطفت الانظار.