قضية نانسي عجرم وفادي الهاشم .. ومتسلقو الشهرة في تزايد

الإثنين 13 يناير 2020

نانسى عجرم

لازالت قضية مقتل السارق في منزل الفنانة ​نانسي عجرم​ وزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ تتفاعل، ولازال بعض الناس الذين يريدون تسلق سلم الشهرة على حساب هذه النجمة يتزايدون يوماً بعد يوم،



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وقد أطلق أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس شائعةإستغناء MBC عن نانسي في لجنة ذا فويس كيدز واستبدالها بالممثلة السورية ​نسرين طافش​، وطبعا الخبر عار من الصحة، الا ان وسائل الاعلام والصحف الاكترونية راحت تتناقله وتحاول ايجاد الجواب على الموضوع، وبذلك نجح الناشط بأن يطلق هذه الشائعة وان يصدقها عدد كبير من الناس، ويثير الجدل الواسع.

ثم أطلت نسرين طافش لتقول :"لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".

قضية نانسي عجرم زادت عن حدها وهي اليوم الهدف الرئيسي لبعض محبي إثارة الجدل والشهرة كي يحققوا ما يريدون منها. كفى.